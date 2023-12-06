Мадуро дал срок, чтобы остановить операции на шельфе Эссекибо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил территорию Эссекибо, спорную с Гайаной, «зоной интегральной обороны» и предложил нефтяным компаниям, которые работают в неделимитированном море, прекратить свои операции в течение трех месяцев. При этом он подчеркнул, что готов к переговорам, пишет РИА Новости.

В ходе заседания федерального совета правительства, транслированного его администрацией в социальных сетях, Мадуро заявил: «Я предлагаю всем этим компаниям три месяца для завершения операций в неделимитированном море. Мы открыты для переговоров, но только в рамках уважения к международному праву, законам и добрососедству».

Таким образом, Венесуэльский президент призывает нефтяные компании прекратить деятельность на спорной территории в Эссекибо в течение трех месяцев и выразил готовность к дипломатическим переговорам с учетом уважения к международному праву и принципам добрососедства.

Венесуэла планирует принять закон, который определит Эссекибо частью страны. Ранее в Венесуэле провели референдум, на котором жители страны поддержали интеграцию Эссекибо в состав национальной территории. Гуаяна-Эсекиба (также Западная Гайана) — спорная территория на западе современной республики Гайана, в бассейне реки Эссекибо.

Ранее США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора.