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Вице-премьер Украины Верещук заявила, что Польша взяла украинскую экономику в заложники

Вице-премьер Верещук обвинила Польшу во взятии в заложники экономики Украины

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Yan Dobronosov/Reuters

Заместитель председателя украинского правительства, глава министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что экономика страны оказалась заложником блокирования контрольно-пропускных пунктов на польской границе. Об этом вице-премьер написала в своем Telegram-канале.

Верещук отметила, что идущая уже месяц блокада принесла украинской экономике миллиардные потери. Чиновница заявила, что поляки захватили экономику страны в заложники в тот момент, когда Киев очень уязвим и считает каждую гривну на армию и социальные выплаты. Верещук обвинила в сложившейся ситуации власти Польши и Европейского союза. Она призвала Варшаву и Брюссель принять политическое решение относительно прекращения «этой позорной блокады».

Ранее бывший министр сельского хозяйства Польши, советник президента страны Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что Варшаве необходимо защищать свои экономические интересы, которые должны понять в Киеве, комментируя забастовку польских водителей с перекрытием движения транспорта на границе с Украиной.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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