Директор ФБР посетовал на засилье российских разведчиков в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй пожаловался, что на территории Соединенных Штатов действует слишком много российских разведчиков и шпионов. Его слова приводит The Hill.

Он отметил, что у РФ «есть офицеры разведки здесь, в США».

«Слишком много по любым стандартам», — заявил он.

По его словам, ФБР постоянно приходится с ними сталкиваться, он отметил, что власти США пытаются предотвратить работу российских разведчиков любыми возможными способами.

Также глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что террористическая угроза для США вышла на новый уровень после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, степень террористической угрозы вышла «на совершенно другой уровень» после нападения радикальной группировки ХАМАС на территорию Израиля.

Ранее опрос показал страх американцев перед войной с ХАМАС.