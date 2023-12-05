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Британия намерена продолжать поддерживать Украину

Глава МИД Кэмерон: Британия окажет Киеву не меньшую помощь, чем в прошлые годы

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Phil Noble/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что не располагает точной суммой, которая будет выделена на поддержку Украины в 2024 году, однако Лондон настроен оказывать Киеву не меньшую помощь, чем в предыдущие годы. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня нет цифр того, сколько будет предоставлено на 2024 год. Все, что я могу сказать, — это то, что мы полностью привержены продолжению поддержки Украины на том же уровне или даже больше того, что мы делали», — сказал Кэмерон.

Ранее Кэмерон призвал убедить производящие оружие в государствах НАТО компании повысить производительность для того, чтобы в течение по меньшей мере двух лет удовлетворить нужды Украины в вооружениях.

До этого глава внешнеполитического ведомства Великобритании заявлял, что западные государства не собираются прекращать помощь Украине и смещать свое внимание на что-то другое.

Ранее в Британии назвали нового лучшего друга Зеленского на Западе.

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