Британия намерена продолжать поддерживать Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что не располагает точной суммой, которая будет выделена на поддержку Украины в 2024 году, однако Лондон настроен оказывать Киеву не меньшую помощь, чем в предыдущие годы. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня нет цифр того, сколько будет предоставлено на 2024 год. Все, что я могу сказать, — это то, что мы полностью привержены продолжению поддержки Украины на том же уровне или даже больше того, что мы делали», — сказал Кэмерон.

Ранее Кэмерон призвал убедить производящие оружие в государствах НАТО компании повысить производительность для того, чтобы в течение по меньшей мере двух лет удовлетворить нужды Украины в вооружениях.

До этого глава внешнеполитического ведомства Великобритании заявлял, что западные государства не собираются прекращать помощь Украине и смещать свое внимание на что-то другое.

Ранее в Британии назвали нового лучшего друга Зеленского на Западе.