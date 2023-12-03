В Британии назвали нового лучшего друга Зеленского на Западе

Глава Украины Владимир Зеленский нашел нового лучшего друга на Западе, им стал канцлер ФРГ Олаф Шольц, который занял ведущую роль в коалиции по поддержке Киева. Такое мнение высказал журналист Саймон Тисдалл в материале для The Guardian.

Как следует из текста, федеральный канцлер Германии возглавил поддержку Украины со стороны стран Запада после того, как Борис Джонсон, «хвастливо заявлявший», что является лучшим другом Зеленского, покинул пост премьер-министра Великобритании.

Автор напоминает, что Германия уже анонсировала выделение Вооруженным силам Украины (ВСУ) €8 млрд в 2024 году, в то время как другие страны пока не гарантировали продолжение поддержки. Кроме того, министр обороны Борис Писториус «в прошлом месяце внес Киеву внушительный аванс», отмечается в материале.

«Шольц теперь возглавляет усилия Запада по удержанию Украины на плаву. Германия — новый лучший друг Украины», — пишет автор статьи.

По его мнению, лидерство Шольца в подобной ситуации — светлое пятно на мрачном фоне для Киева.

До этого Олаф Шольц заявил что, Германия должна продолжить поддержку Украины вне зависимости от бюджетных проблем Берлина.

Ранее Зеленский обсудил с Шольцем военные потребности Киева.