Путин призвал преодолевать в новых регионах последствия политики Украины

Президент России Владимир Путин призвал преодолевать в новых регионах Российской Федерации последствия «националистической политики Киева». Об этом сообщает ТАСС.

«Там, действительно, многое очень нужно сделать, вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве», — заявил Путин.

По его словам, в украинские учебные программы «внедряли русофобию, исторические фейки», а также сеяли рознь и «корежили сознание».

Вечером во вторник, 5 декабря, глава государства прибыл с рабочим визитом в Ставропольский край. В Пятигорске в центре «Машук» Путин председательствует на заседании наблюдательного совета всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Путину расскажут о результатах деятельности движения, а также проектах о организации.

Ранее Мишустин поручил не сбавлять темп обеспечения армии России.