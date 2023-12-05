Политолог рассказал, для чего Финляндия помогает Украине

Финляндия стремится повысить свою значимость в НАТО, оказывая Украине всевозможную военную помощь. На это в комментарии для газеты «Известия» указал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

Таким образом эксперт прокомментировал планы Хельсинки увеличить производство артиллерийских снарядов, которые впоследствии будут переданы Киеву. По его словам, финские власти сделали «явно недружественный шаг» по отношению к Москве.

«Финляндия хочет прогнуться перед НАТО, показать, что они впереди планеты всей. Ни у кого нет снарядов уже — ни у Германии, ни у Франции, а у Финляндии есть, она впереди НАТО всей», — подчеркнул Перенджиев.

Он добавил, что Хельсинки хотят использовать украинский конфликт для повышения собственной значимости среди других западных государств. В том числе речь идет о странах — членах Североатлантического альянса, резюмировал эксперт.

5 декабря газета IltaLehti со ссылкой на финского министра обороны Антти Хяккянена сообщила, что правительство страны намерено в скором времени запустить производство артиллерийских снарядов для Украины. Согласно заявлению главы военного ведомства, соответствующее решение должно быть принято до 24 декабря 2023 года.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, когда Бельгия передаст его стране истребители пятого поколения F-16.