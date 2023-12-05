Саакашвили окрестил себя борцом с Россией за Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили допустил, что в основанной им партии «Единое национальное движение» должны были произойти перемены. Так в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отреагировал на массовый уход из политической силы видных представителей на фоне конфликта с новым руководством.

«Единое национальное движение», наверное, должно было пойти по этому пути, и я уверен, что через год оно выйдет из этих процессов более сильным и организованным», — написал Саакашвили.

Он добавил, что также как и его партия участвует в противостоянии с Россией до конца. Саакашвили подчеркнул, что якобы сражается на Грузию в этой «битве».

«Я борюсь за Грузию с русскими и их приспешниками и меня не интересуют внутренние интриги. Я всегда открыт для разных людей и групп для создания еще более сильного союза, либо сейчас на платформе «Коалиции Победы», либо чуть позже, когда все поймут, что альтернативы единству нет», — заключил экс-президент Грузии.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее в Грузии потребовали посадить Саакашвили обратно в тюрьму.