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Генерал из США вдохновлял ВСУ призывами «резать глотки россиянам»

The Washington Post: генерал США Марк Милли призывал ВСУ резать глотки русским

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Reuters

Американский генерал Марк Милли призывал украинских спецназовцев «резать горло россиянам» во время учений в немецком Висбадене в 2022 году. Об этом сообщает The Washington Post.

«Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи», — передает слова Милли чиновник, который присутствовал при этом разговоре.

Отмечается, что таким образом Милли хотел «вдохновить» украинцев проводить операции в подконтрольных России районах.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил на брифинге, что более 97% средств для помощи Украине исчерпано.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также заявлял, что после того, как у США закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся.

4 декабря в ответ на призыв администрации США ускорить согласование помощи Украине спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон заявил, что этот запрос будет рассматриваться только вместе с выделением средств на охрану границы с Мексикой.

Ранее сообщалось, что конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине при новом спикере.

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