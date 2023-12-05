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В Словакии заявили, что не представляют Украину в ЕС

Глава МИД Словакии Бланар заявил, что пока не может представить Украину в ЕС

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Thomas Peter/Reuters

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что не может представить Украину в Евросоюзе в нынешних условиях. Слова Бланара передает standard.sk.

«В нынешних условиях я не могу представить себе это. Мне интересно, как будет, например, Урсула фон дер Ляйен обосновывать предложение о членстве или об открытии обсуждений о членстве Украины в ЕС и отвечать на вопрос о том, как мы можем начать переговоры со страной, которая находится в стадии военного конфликта... Я думаю, что членство Украины в ЕС очень, очень далеко», — заявил Бланар.

21 ноября Бланар заявил, что поддерживает Украину в стремлении присоединиться к Евросоюзу, однако Киеву необходимо выполнить те же условия, что и остальным кандидатам.

8 ноября Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Ранее в парламенте Словакии высказались об отношении к России.

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