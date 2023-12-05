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Политолог объяснил, почему у Байдена нет шансов на второй президентский срок

Политолог Межуев: поддержка Украины лишила Байдена шансов на второй срок

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден ошибочно поставил все на Украину, и теперь оказался в неудобной для себя ситуации. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил политолог Борис Межуев, комментируя намерение Конгресса Соединенных Штатов вынести решение по импичменту американскому лидеру в начале 2024 года. По мнению эксперта, досрочная отставка Байдену грозит вряд ли, однако шансов переизбраться на второй срок у него нет.

«Американцы ошиблись в своих прогнозах. Предполагалось, что ВСУ победят на поле боя и дойдут до Крыма, что позволит навязать России невыгодный для нее мир. Однако Москва выстояла. Теперь Байден столкнулся с неприятной дилеммой — либо он продолжает тратить деньги на офис Зеленского, либо пытается закончить конфликт на плохих для себя условиях», — отметил Межуев.

Он добавил, что если бы весной 2022 года в Стамбуле было подписано мирное соглашение, влияние США в мире и позиции Демократической партии внутри США были бы намного сильнее, чем сейчас.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон до этого выразил надежду, что продвинется вперед с официальным голосованием по делу об импичменте Байдену. По его словам, ряд комитетов по юрисдикции ведут огромную работу, чтобы найти доказательства правонарушений действующего президента и его семьи, однако Белый дом блокирует их и скрывает «тысячи страниц доказательств».

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.

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