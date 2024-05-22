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Россиянам рассказали, что должна включать диета для профилактики инсульта

Врач Чуракина: для профилактики инсульта нужно съедать 500 г фруктов в день

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Диета для профилактики инсульта предполагает соблюдение шести принципов здорового питания, рассказала «Газете.Ru» врач эндокринолог-диетолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина.

«Рекомендовано ежедневное употребление разных фруктов и овощей, в количестве около 500-600 г, поскольку эта группа продуктов содержит витамины, минералы и антиоксиданты, а также большое количество клетчатки, которая помогает снизить всасывание холестерина», – рассказала специалист.

Также необходимо включить в рацион ненасыщенные жиры, такие как Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, орехах, льняном и оливковом маслах. При этом доля вредных жиров, которые содержатся, например, в жирных сортах мяса и молочной продукции, должна составлять не более 10% от суточного объема потребления всех жиров.

«Следует также ограничить потребление соли до 5 граммов в сутки, что составляет около 1 чайной ложки, поскольку ее избыток может приводить к повышению артериального давления. Для поддержания стабильного уровня глюкозы в крови следует избегать избыточного потребления простых углеводов, которые содержатся в продуктах с высоким содержанием сахара, например, в конфетах, выпечке и сладкой газировке. Количество подобных продуктов в общем суточном рационе не должно превышать 5–10%», – рассказала врач Чуракина.

Чтобы предотвратить развитие ожирения, которое является фактором риска для инсульта, важно избегать избыточного потребления калорий, а также заниматься умеренной физической активностью, не менее 150–300 минут в неделю.

«Конечно, необходимо вовсе исключить употребление алкоголя – безопасной его дозы не существует», – заключила специалист.

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