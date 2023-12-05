Нигер разорвал военное сотрудничество с ЕС

Нигер разорвал военные отношения с Евросоюзом, аннулировав разрешение на размещение миссии объединения в Ниамее, сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД страны.

«Правящая хунта Нигера аннулировала военное партнерство страны с ЕС, сообщило в понедельник министерство иностранных дел, отозвав разрешение на программу ЕС, созданную для поддержки сил безопасности», — говорится в сообщении.

Миссия в Нигере была запущена в 2012 году для «борьбы с боевиками и другими угрозами». До сегодняшнего дня в Нигере находилось около 120 европейских военных.

2 декабря Буркина-Фасо и Нигер приняли решение выйти из всех органов регионального объединения «Сахельская пятерка» (G5), включая объединенные силы.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Базум обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств — «Газета.Ru») выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот. При этом путчисты пригрозили устранить свергнутого президента в случае военного вторжения в республику.

Ранее глава ЕП призвала ЕС отказаться от снисходительного отношения к Африке.