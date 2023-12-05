Захарова обвинила страны Запада в попытках «сцементировать русофобский фронт»

Государства Запада стремятся «сцементировать русофобский фронт», продолжая сносить памятники советским солдатам. На это указала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она отметила, что Польша и Украина при поддержке НАТО и Европейского союза (ЕС) активно демонтируют памятники советским воинам и ликвидируют места их захоронения. Также аналогичным образом поступают страны Балтии, уточнила дипломат.

По словам Захаровой, таким образом западные державы нарушают все возможные двусторонние соглашения в соответствующей сфере. Более того, их правительства прикрывают подобные акты вандализма законами о так называемой «декоммунизации».

«Но самое главной, на чем основана безнаказанность этой политики, это поддержка со стороны ЕСовского и НАТОвского Брюсселя. Цели понятны, они и не скрываются: сцементировать русофобский фронт, создать для него идеологическую основу», — добавила представитель внешнеполитического ведомства, выступая на тематическом круглом столе на площадке международного пресс-центра «Россия сегодня».

Кроме того, дипломат рассказала о работе МИД РФ по увековечиванию памяти советских солдат. Как она сказала, министерство активно поддерживает реализацию направленных на это инициатив.

Ранее жители двух сел на Украине воспротивились решению властей о сносе памятников советским воинам.