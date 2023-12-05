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В Кремле подтвердили переговоры России и Ирана 7 декабря

Песков подтвердил, что Путин и Раиси проведут переговоры 7 декабря в Москве

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Переговоры президентов Ирана и России Эбрахима Раиси и Владимира Путина состоятся 7 декабря в Москве. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

5 декабря иранское агентство Tasnim сообщило, что президент Ирана Эбрахим Раиси 7 декабря прилетит в Москву. Вместе с ним в РФ прибудет делегация государственных лиц Ирана и представителей торгово-экономических кругов страны. Ожидается, что будет обсуждаться экономическое взаимодействие России и Ирана, а также международная повестка, в том числе ситуация в Палестине.

«Да, я могу это подтвердить. Действительно российско-иранские переговоры состоятся 7 декабря», — сказал Песков.

При этом он не стал отвечать на вопрос, будет ли обсуждаться нефтяной вопрос на переговорах.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что региональная платформа «3+3» по Южному Кавказу становится перспективнее.

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.

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