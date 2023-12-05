Иран ответил на обвинения в атаках на позиции США на Ближнем Востоке

Иранские силы не имеют отношения к инцидентам с силами США на Ближнем Востоке, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, передает Tasnim. В письме к Совбезу организации он отметил, что Тегеран отвергает необоснованные обвинения по этому вопросу.

«Иран не участвовал в каких-либо нападениях на подразделения ВС США. Исламская республика считает обвинения со стороны США по этому вопросу необоснованными и полагает, что все эти заявления являются попыткой страны-оккупанта оправдать и декриминализировать собственную агрессию и серьезные нарушения международного права и Устава ООН, которые она совершает в Сирии и во всем ближневосточном регионе», — отметил Иравани.

Он добавил, что помимо обвинений со стороны США, Иран отвергает претензии Израиля и Великобритании. Иравани подчеркнул, что Тель-Авив пытается оправдать свою агрессию против невинного палестинского народа в секторе Газа и на Западном Берегу.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. 1 декабря перемирие было прервано Израилем из-за невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

Ранее США предрекли катастрофические последствия в случае войны с Ираном.