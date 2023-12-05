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Явлинский рассказал о предложении стать посредником по Украине

Явлинский заявил о предложении Путину стать посредником на переговорах с Киевом

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Павел Бедняков/РИА Новости

Председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал в интервью РБК, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предлагал свою кандидатуру в качестве посредника на переговорах между Россией и Украиной.

«Я был посредником в Чечне, потом на Дубровке. Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов», — сказал Явлинский.

По его словам, на встрече с Путиным он приводил аргументы за скорейшее прекращение огня, однако «президент ничего не ответил на них», и вопрос остался открытым.

«Но президент очень серьезные уточняющие вопросы задавал. Это был глубокий и долгий разговор», — сказал Явлинский.

До этого основатель партии «Яблоко» заявил, что в конце октября у него состоялся серьезный разговор с Путиным, в котором шла речь о ситуации на Украине.

26 октября стало известно, что Путин и Явлинский провели встречу, в ходе которой обсудили тему специальной военной операции (СВО). В Кремле встречу комментировать отказались. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский сенатор назвал единственный способ закончить конфликт на Украине.

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