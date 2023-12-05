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Путин высказался о больших сроках за ненасильственные преступления

Путин назвал спорными большие сроки за ненасильственные преступления

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин согласился, что большие сроки за не связанные с насилием преступления являются «спорными». Его слова на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) передает ТАСС.

«Примеры, которые вы привели, в голове не очень укладываются, когда там за определенные действия, явно нарушающие закон, то тем не менее сроки 7, 10 лет — это, на мой взгляд как гражданина Российской Федерации, вещи такие спорные», — сказал Путин, комментируя доклад члена совета Евы Меркачевой.

Российский лидер предложил обсудить данный вопрос, обратиться к Государственной думе, к правительству и к общественности.

«Верховный суд, прокуратура — все вместе подумаем на тему о том, что и как здесь нужно сделать, чтобы совершенствовать и законодательство, и правоприменительную практику», — сказал президент РФ.

В ходе заседания Путин также назвал недопустимым затягивание предварительного следствия.

Российский лидер также заявил о необходимости принять решения по амнистии женщин, которые отбывают тюремный срок, и призвал выявлять каждый случай пыток в тюремной и правоохранительной системах России.

Ранее правозащитница Меркачева заявила «Газете.Ru», что планирует обратиться к Путину с вопросом по «тюремной теме».

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