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Путин заявил о необходимости сделать статус многодетных семей всероссийским

Путин: статус многодетных семей должен быть всероссийским

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским. Его словам на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека передает ТАСС.

«Статус должен быть, причем он должен быть всероссийским — не локальным», — сказал Путин, добавив, что власти РФ обязательно над этим подумают.

Российский лидер напомнил, что данный вопрос поднимается уже не в первый раз, и его сложно решить, поскольку «у Москвы есть определенные финансовые возможности» для присваивания статуса многодетной семьи, «а в других регионах страны таких возможностей может не быть.

Путин также обещал дать поручение подумать, как документально подтверждать количество повзрослевших детей для многодетных родителей.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин высказывал мнение, что для увеличения числа многодетных семей в России необходимо сначала изменить экономическую политику страны, обеспечив жителям уверенность в будущем.

В конце ноября Путин заявлял, что многодетность должна стать новой нормой и новым образом жизни для всех народов России. Все госструктуры, по его мнению, должны ориентироваться на поддержку семьи, материнства и детства.

Ранее в Госдуме предложили выдавать молодым многодетным семьям беспроцентную ссуду на покупку жилья.

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