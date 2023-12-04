Путин заявил, что СПЧ ООН ангажирован странами Запада

Президент Российской Федерации Владимир Путин на открытии заседания СПЧ заявил, что международные институты, призванные продвигать права человека, ангажированы Западом.

«К сожалению, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, — СПЧ ООН, Совет Европы и другие — продемонстрировали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи», — приводит ТАСС слова Путина.

Российский лидер подчеркнул, что решение выйти из состава этих организаций было вызвано намерением продолжать четко выполнять свои обязательства в области прав человека.

День прав человека празднуется в мире ежегодно 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Впервые День прав человека стал праздноваться в 1950 году.

1 декабря Путин обновил состав СПЧ. Он включил в него руководителя АНО «Белый Интернет», гендиректора АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элину Сидоренко и еще несколько человек.

Ранее Путина разочаровал отказ Стокгольма от политики нейтралитета.