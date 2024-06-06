Венгрия отказалась снимать ограничения на украинское зерно

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил, что Будапешт не собирается снимать запрет на поставку украинского зерна. Его слова передает РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что позиция Венгрии является «очень четкой».

«Мы запретили импорт украинского зерна в Венгрию. И мы не собираемся менять эту нашу политику», — пояснил венгерский политик.

Он добавил, что перенасыщение европейского рынка украинским зерном ставит местных фермеров в очень трудное положение, и Венгрия хотела бы этого избежать.

До этого польские фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Дальнобойщики рассказали, что с территории Украины грузовики не пропускают.

Также польские протестующие перекрывали въезд и выезд на КПП «Рава-Русская — Гребенное» на границе Польши и Украины, требуя сократить объем импорта украинского зерна.

Ранее власти Венгрии выразили обеспокоенность заявлениями стран ЕС о ядерном оружии.