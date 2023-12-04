Минюст РФ добавил еще две организации в реестр нежелательных

Министерство юстиции РФ добавило в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, организацию «Российский комитет действия», сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что организация была основана российскими оппозиционными активистами в 2022 году.

Также в реестр добавили Akademisches Netzwerk Osteuropa e. V. («Академическая сеть Восточная Европа»).

До этого деятельность этих организаций нежелательной признала российская Генеральная прокуратура.

2 декабря Генпрокуратура РФ решила проверить бизнесмена Олега Тинькова по экстремистской 282-й статье УК РФ на предмет разжигания ненависти в отношении России.

28 ноября Минюст включил американскую НПО CEPA в перечень нежелательных организаций.

Ранее стало известно, что в России может появиться новый реестр нежелательных НКО.