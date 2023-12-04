Минюст РФ добавил еще две организации в реестр нежелательных

Министерство юстиции РФ добавило в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, организацию «Российский комитет действия», сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что организация была основана российскими оппозиционными активистами в 2022 году.
Также в реестр добавили Akademisches Netzwerk Osteuropa e. V. («Академическая сеть Восточная Европа»).
До этого деятельность этих организаций нежелательной признала российская Генеральная прокуратура.
2 декабря Генпрокуратура РФ решила проверить бизнесмена Олега Тинькова по экстремистской 282-й статье УК РФ на предмет разжигания ненависти в отношении России.
28 ноября Минюст включил американскую НПО CEPA в перечень нежелательных организаций.
Ранее стало известно, что в России может появиться новый реестр нежелательных НКО.