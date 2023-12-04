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Украинская газета: Зеленский приблизился к решению о замене Залужного

«Украинская правда»: отставка Залужного может перейти в практическую плоскость

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

После прошедших 4 декабря переговоров главкома ВСУ Валерия Залужного с министром обороны США Ллойдом Остином вопрос отставки Залужного может перейти из теоретической в практическую плоскость. Об этом пишет местное издание «Украинская правда».

«Зная эмоциональность Зеленского, можно предположить, что чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с партнерами может перевести вопрос его отставки из чисто гипотетической плоскости в практическую», — говорится в публикации.

Издание пересказывает разговор с неназванным членом украинской «ставки».

«Есть такое впечатление, что после приезда Остина Зеленский приблизился к решению о замене Залужного. В ставке, наоборот, исчезли ссоры и начались шутки, но это очень холодный и едкий такой юмор. Президент спрашивает: «Что, мы героически наступаем — отошли на 200 метров?», а Валера (главком Залужный. – Прим. ред.) гневно молчит», — цитирует «Украинская правда».

4 декабря главком ВСУ попросил у главы Пентагона поставить на фронт 17 млн снарядов и заявил, что его страна нуждается в $350-400 млрд.

В тот же день стало известно, как Зеленский дестабилизирует работу Залужного.

Ранее рейтинг Зеленского оказался в два раза ниже, чем у Залужного.

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