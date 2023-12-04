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В правящей партии Грузии скептически отнеслись к сотрудничеству с оппозицией

В правящей партии Грузии заявили о неудачном опыте работы с оппозицией по ЕС

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Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, заявил, что правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» имеет неудачный опыт сотрудничества с оппозицией в работе над выполнением условий по евроинтеграции Тбилиси. Об этом пишет «Sputnik.Грузия».

«Есть профильные комитеты, и, конечно, работа в комитетах необходима для всех, если мы хотим выполнить рекомендации и, что самое главное, показать хороший опыт партийного, политического сотрудничества, надежда на который ни в предыдущем случае, ни сейчас у нас нет. Так что в этом отношении есть неудачный опыт», – сказал Вольский.

Ранее в Грузии анонсировали дальнейшие шаги по евроинтеграции. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал «оппозицию и гражданский сектор» присоединиться к разработке плана. С точки зрения Папуашвили, в таком случае Грузия добьется результатов, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

До этого ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

Формальное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата должны будут принять лидеры стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится 14-15 декабря. Это решение должны единогласно принять все действующие члены Европейского союза.

Ранее в Грузии заявили о попытках оппозиции вызвать хаос в стране из-за евроинтеграции.

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