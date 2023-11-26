В Грузии заявили о попытках оппозиции вызвать хаос в стране из-за евроинтеграции

Депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Чиковани заявил, что представители оппозиции надеялись, что Тбилиси получит отрицательный отзыв по статусу кандидата на членство в Европейском союзе (ЕС), чтобы «вызвать хаос». Его слова приводит телеканал Imedi.

«Представители оппозиции надеялись на отрицательную рекомендацию по статусу кандидата. Они собирались использовать это, чтобы дестабилизировать обстановку и вызвать хаос. Это факт, его не скроешь. Сейчас они ищут новую тему, которую можно будет использовать для всего этого», — заявил Чиковани.

Ранее в Грузии анонсировали дальнейшие шаги по евроинтеграции. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал «оппозицию и гражданский сектор» присоединиться к разработке плана. С точки зрения Папуашвили, в таком случае Грузия добьется результатов, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

До этого ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

Формальное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата должны будут принять лидеры стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится 14-15 декабря. Это решение должны единогласно принять все действующие члены Европейского союза.

Ранее в Грузии обвинили оппозицию в попытках задержать евроинтеграцию страны.