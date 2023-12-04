Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко проводит встречу с Си Цзиньпином

Встреча Лукашенко и Си Цзиньпина в Китае проходит в резиденции Дяоюйтай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Китае, их встреча проходит в правительственной резиденции Дяоюйтай. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«В правительственной резиденции Дяоюйтай проходит встреча лидера Беларуси с председателем КНР», — пишет близкий к пресс-службе Лукашенко канал.

В ходе встречи белорусский лидер заявил, что историческое повышение уровня отношений между Минском и Пекином придало мощный импульс углублению традиционных направлений, а также старту новых векторов и механизмов их сотрудничества.

Белоруссия была, есть и будет надежным партнером для Китая, добавил он.

В прошлый раз Лукашенко посетил Китай 28 февраля — 2 марта этого года.

3 декабря Лукашенко прибыл в Пекин.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий