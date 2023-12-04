Лукашенко проводит встречу с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Китае, их встреча проходит в правительственной резиденции Дяоюйтай. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«В правительственной резиденции Дяоюйтай проходит встреча лидера Беларуси с председателем КНР», — пишет близкий к пресс-службе Лукашенко канал.

В ходе встречи белорусский лидер заявил, что историческое повышение уровня отношений между Минском и Пекином придало мощный импульс углублению традиционных направлений, а также старту новых векторов и механизмов их сотрудничества.

Белоруссия была, есть и будет надежным партнером для Китая, добавил он.

В прошлый раз Лукашенко посетил Китай 28 февраля — 2 марта этого года.

3 декабря Лукашенко прибыл в Пекин.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.