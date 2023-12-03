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Эстония заявила, что может закрыть границу с Россией в любой момент

Калмус: граница Эстонии с РФ может быть закрыта в любой момент

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Сергей Степанов/РИА Новости

Глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус заявила, что эстонско-российская граница может быть закрыта в любой момент. Об этом сообщает Yle.

«Мы просим эстонцев не ездить в Россию», — сообщила она.

По ее словам, те, кто уже поехал в Российскую Федерацию, могут оказаться в тупике и тогда вернуться обратно будет очень сложно.

Она отметила, что при принятии соответствующего решения Таллином контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Эстонии и РФ могут быть закрыты в течение часа. Калмус подчеркнула, что данное решение находится в стадии обсуждения.

Ранее решение о временном закрытии всех КПП на границе с Россией из-за наплыва мигрантов приняла Финляндия. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказал мнение, что закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией обойдется Финляндии в €3 млрд.

30 ноября министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна посоветовал жителям республики временно отказаться от путешествий на территорию России.

Ранее стало известно, что власти Эстонии ищут способ депортировать граждан РФ.

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