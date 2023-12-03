Британский депутат Боб Сили заявил, что недостаток военной поддержки от стран Запада не позволил контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) добиться успеха. В то же время он не согласился с точкой зрения, что союзники помогают Украине настолько, чтобы она не проиграла в конфликте с Россией, затягивая боевые действия в своих интересах, передает PAP.

«Надеюсь, это неправда. Я не могу говорить от имени администрации Джо Байдена в США, но не думаю, что это верно для Великобритании», — сказал Сили.

Однако парламентарий признал, что поставки вооружений Киеву со стороны Запада остаются недостаточными. Это стало одной из причин провала контрнаступления Украины, «которое не обернулось прорывом, на который надеялись», отметил он.

С его точки зрения, конфликт Москвы и Киева представляет собой «борьбу на истощение» и затягивание боевых действий увеличивает вероятность победы России.

До этого Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не допустят победы России на Украине. Он также пообещал, что США не дадут победить и движению ХАМАС.

Ранее Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине.