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Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине

Медведев: Остин назвал истинную причину вмешательства США в конфликт на Украине

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Целью вмешательства США в конфликт на Украине стало увеличение выпуска объемов военной продукции и создание рабочих мест. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter) заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявления главы Пентагона Ллойда Остина.

«Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину вмешательства США в конфликт между Россией и Украиной. Это… необходимость модернизации оборонной промышленности США на 40 млрд долларов», — написал Медведев.

Он отметил, что целью Штатов, как оказалось, была не помощь Украине, не «борьба» за демократию и даже не противостояние России для уменьшения ее обороноспособности.

«Оказывается, все дело — в выпуске оборонной продукции для увеличения объемов военного производства и создания рабочих мест. И, возможно, в огромной прибыли, которую получают от этого компании, близкие к администрации [президента США Джо] Байдена», — добавил Медведев.

До этого Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не допустят победы России на Украине. Он также пообещал, что США не дадут победить и движению ХАМАС.

Шеф Пентагона также объявил, что США начали крупнейшую модернизацию оборонной промышленной базы за 40 лет. По его словам, на эти цели государство выделит $50 млрд, что позволит создать и поддерживать десятки тысяч хороших рабочих мест для американцев более чем в 30 штатах, передавал ТАСС.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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