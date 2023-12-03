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Стали известны планы Путина на предстоящую неделю

«Россия-1»: Путин на неделе проведет заседание СПЧ и посетит один из регионов РФ

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе планирует провести заседание Совета по правам человека, также у российского лидера запланированы международные контакты. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Кроме того, у Путина ожидается выступление по случаю Дня Героев Отечества (он отмечается 9 декабря) и планируется поездка в один из регионов России. В Кремле пока не сообщали о таких планах главы государства.

Также Путин выступит на форуме ВТБ «Россия зовет!» и примет верительные грамоты у вновь прибывших послов из более чем 20 государств, включая Великобританию и Германию.

3 декабря Владимир Путин поздравил юристов России с профессиональным праздником. Президент России выразил надежду, что российские юристы продолжат развивать нормативно-правовую базу, совершенствовать правовую культуру и хранить верность профессиональным традициям.

Ранее Путин поздравил лауреатов премии «Юрист года».

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