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Кличко предупредил Зеленского о расплате за совершенные ошибки

Кличко считает, что Зеленского ждет расплата за ошибки

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РИА «Новости»

Президента Украины Владимира Зеленского ждет расплата за ошибки, которые он совершил. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию 20 Minuten.

Он признался, что не удивлен падением рейтинга Зеленского. По словам Кличко, граждане видят, «кто эффективен, а кто нет».

«Зеленский заплатит за оплошки, какие он совершил», — считает Кличко.

При этом политик призвал украинцев поддерживать своего лидера «до гроба боевых деяний», а отвечать за свои действия президент будет, но позднее.

Кличко также поддержал мнение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о патовой ситуации на линии соприкосновения. Мэр Киева подчеркнул, что можно «эйфорически лгать своему народу и партнерам», но бесконечно так делать невозможно.

Также Виталий Кличко задался вопросом о дальнейшем существовании Украины.

«Сегодня единственный вопрос заключается в том, будет ли Украина вообще существовать», — отметил он.

Ранее Кличко заявил, что Зеленский ведет страну к авторитаризму.

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