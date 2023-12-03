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Американский генерал Браун обеспокоен возможным конфликтом между Китаем и Тайванем

Американский генерал Браун: США обеспокоены возможным вторжением КНР на Тайвань

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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльз Браун заявил, что Вашингтон должен быть обеспокоен возможным вторжением Китая на Тайвань. Его слова приводит Fox News.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты «должны беспокоиться о том, произойдет это или нет», комментируя возможный конфликт Пекина и Тайбэя.

«И это одна из причин, почему сдерживание так важно, чтобы не возникло конфликта», — считает Браун.

Браун подчеркнул, что США должны обратить внимание на давление, которое Китай оказывает на Тайвань, даже если это происходит не в военной форме.

«…некоторые вещи, которые КНР делает сегодня, вы знаете, оказывают давление на Тайвань, оказывают давление на страны Индо-Тихоокеанского региона, будь то в экономическом или в каком-то военном плане, что мы видим продолжающееся давление, направленное на то, чтобы в данном случае ослабить Тайвань или другие страны ради их собственной выгоды», — сказал Браун

До этого президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что Китайская народная республика (КНР) пока не станет предпринимать попыток вторгнуться на остров из-за наличия внутренних проблем и противодействия со стороны международного сообщества.

Ранее в США обеспокоились отставанием от Китая в численности военного флота.

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