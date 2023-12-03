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В США обеспокоились отставанием от Китая в численности военного флота

Конгрессмен заявил, что США сделают ставку на беспилотные корабли

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РИА «Новости»

Член палаты представителей конгресса США Кен Кэлверт (республиканец от штата Калифорния) заявил, что США сделают ставку на беспилотные корабли, пытаясь наверстать упущенное в противостоянии китайскому флоту.

«Китай близок к обладанию 400 кораблями [в военно-морских силах], у нас их около 290. Это одна из причин, по которым мы обратились к так называемым беспилотным судам. Они обходятся гораздо дешевле. Они дают большую гибкость, но нам все еще нужно построить больше кораблей. Наше отставание удручает», — заявил Кэлверт на Рейгановском форуме по безопасности, который проходит в Калифорнии.

По словам конгрессмена, США не хватает рабочей силы для строительства новых боевых кораблей.

До этого Китай в Южно-Китайском море значительно расширил военно-морскую базу Юйлинь, которая является пунктом размещения подводного флота.

Утверждается, что у Китая есть несколько проектов беспилотных надводных кораблей, включая крупные, которым также потребуется стоянка.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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