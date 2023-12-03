В конгрессе США обвинили Белый дом в препятствовании расследованию против Байдена

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Белый дом мешает проведению расследования возможных преступлений президента США Джо Байдена. Об этом политик рассказал в эфире телеканала Fox News.

По его словам, комитеты конгресса по юридическим делам, по доходам и расходам, а также по надзору и подотчетности, успели проделать большую работу по расследованию, однако сейчас ее продолжению препятствует президентская администрация.

«Теперь нам мешает Белый дом, который препятствует выступлению как минимум двух-трех свидетелей из министерства юстиции, бывшему советнику в Белом доме, [представителю] национального управления архивов и документации. Белый дом удерживает у себя тысячи страниц с доказательствами», — сообщил Джонсон журналистам.

По мнению спикера, чтобы расследование смогло продвинуться вперед, нужно запустить официальное голосование по делу об импичменте Байдена.

Расследование, о котором идет речь, призвано доказать вовлеченность Байдена в бизнес-операции членов его семьи, якобы торговавших от имени политика по всему миру. В частности, предыдущий спикер палаты, республиканец Кевин Маккарти утверждал, что президент получил прибыль от зарубежных деловых операций своего сына Хантера. Пока прямых доказательств этого республиканцы не обнародовали.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп объявил о начале «крестового похода» против Джо Байдена.