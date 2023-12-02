Буркина-Фасо и Нигер вышли из «Сахельской пятерки»

Буркина-Фасо и Нигер приняли решение выйти из всех органов регионального объединения «Сахельская пятерка» (G5), включая объединенные силы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на совместное заявление двух стран.

«Переходные правительства Буркина-Фасо и Республики Нигер после глубокого изучения «Сахельской пятерки» и функционирования этой организации суверенно приняли решение о выходе Буркина-Фасо и Нигера из всех подразделений и органов «Сахельской пятерки», в том числе совместных сил, начиная с 29 ноября 2023 года», — говорится в заявлении.

Стороны отмечают, что за девять лет существования организация, намеревавшаяся объединять потенциал и средства для создания в Сахеле «зоны безопасности и развития», с трудом достигает своих целей.

В мае 2022 года о выходе из состава «Сахельской пятерки» объявило правительство Мали. Сахельская группа пяти была создана в феврале 2014 года. Изначально в содружество входили Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания. Ее целью было поддержание системы безопасности в западной зоне Сахеля и координации борьбы с международным терроризмом. Штаб-квартира была в мавританском Нуакшоте.

Ранее в МИД РФ заявили о продолжении контактов с «Сахельской пятеркой» по поставкам вооружений.