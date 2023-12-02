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СБУ запретила Порошенко проводить встречу с Орбаном

СБУ заподозрила Россию в организации встречи Порошенко и Орбана

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Kyodo/Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к властям с просьбой не пускать председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, так как увидела в запланированном визите операцию российских спецслужб. Об этом силовое ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По данным СБУ и разведки, спецслужбы РФ подготовили провокацию на международной арене, чтобы снизить поддержку Украины со стороны иностранных союзников и попытаться расколоть общество внутри страны. Согласно полученным данным, для этого планировалось привлечь пророссийские политические силы иностранных стран и отдельных украинских политиков во время их визитов в такие страны. В результате переговоров, украинские политики должны были продвигать странах-партнерах антироссийской коалиции нарратив о необходимости переговоров с Россией на условиях замораживания боевых действий.

В спецслужбе пояснили, что информацию о запланированной встрече Порошенко с Орбаном можно рассматривать в этом контексте. В СБУ напомнили, что премьер Венгрии активно призывает снять санкции с России.

«Эту встречу (как и другие «рабочие встречи» отечественных политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы) Россия планировала использовать в своих ИПСО против Украины», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что СБУ обратилась в Офис президента, Кабинет министров и Верховную раду Украины с предложением учесть предоставленную информацию при организации и согласовании заграничных командировок украинских делегаций. В результате руководство Верховной рады не дало разрешение на заграничную командировку украинскому депутату.

17 октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин провели двусторонние переговоры. Мероприятие состоялось в рамках международного форума «Один пояс — один путь» в Китае.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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