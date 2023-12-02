В США предупредили о риске переноса суда над Трампом на четыре года

Бывший президент США Дональд Трамп временно избежит продолжения суда в округе Фултон по обвинению в сговоре с целью отмены выборов 2020 года, если победит в 2024 году, считает адвокат политика Стив Садоу, передает The Guardian. По его словам, в таком случае разбирательство будет перенесено на 2029 год, поскольку конституция США запрещает штатам вмешиваться в функции федерального правительства.

«Пункт о верховенстве и его обязанности как президента Соединенных Штатов — этот судебный процесс вообще не состоится до окончания его срока полномочий», — пояснил Садоу.

Как отмечает The Guardian, в настоящее время запуск судебного процесса не исключен в конце лета 2024 года, но точная дата будет известна лишь за несколько месяцев до начала слушаний. Издание добавляет, что адвокаты Трампа допускают, что политика постараются отвлечь от предвыборной кампании в ключевой момент.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, в том числе связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года, выборами 2020 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации действующего президента Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Ранее Трампу отказали в неприкосновенности по делу о штурме Капитолия.