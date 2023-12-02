РФ и МАГАТЭ договорились о полноценных консультациях по Запорожской АЭС

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе конференции COP28 в Дубае согласовали полноценные консультации по обеспечению ядерной безопасности Запорожской АЭС в январе-феврале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба «Росатома» в Telegram-канале.

«Есть договоренность о проведении полномасштабных консультаций в январе-феврале 2024 года», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, в центре внимания оказались вопросы по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции.

«Разговор шел о работе миссии МАГАТЭ на станции и предстоящей очередной ротации экспертов Агентства», — отмечается в сообщении.

Как отметили в госкорпорации, Лихачев выразил поддержку МАГАТЭ по продвижению «мирного атома» как стабильного источника энергии и готовность продолжить коллективную работу в данном направлении.

»Россия присоединилась к заявлению Агентства и группы стран о роли ядерной энергии в климатической повестке», — заключили в пресс-службе.

В ночь на 2 декабря до этого ЗАЭС полностью отключилась от внешнего источника питания и перешла на аварийные дизельные генераторы. Позднее подключение успешно возобновили.

Ранее в «Росатоме» оценили работу МАГАТЭ.