Стремление США вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки бесперспективно. Об этом говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне в связи с 200-летием «доктрины Монро», который был опубликовал в Telegram-канале.

«Невооруженным взглядом видно бесперспективное стремление Вашингтона вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки», — сказано в сообщении посольства РФ.

В дипмиссии отметили, что в отличие от США, Россия не предлагает «дружить против кого-то», а выступает за «подлинно прагматичное, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество».

27 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН.

До этого в ходе переговоров с коллегой из Венесуэлы Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Министр также выказал удовлетворение развитием «внутривенесуэльского диалога», направленного на разрешение противоречий. Российская сторона подтвердила свою поддержку властям и жителям Венесуэлы в защите национального суверенитета.

Ранее в Венесуэле обвинили Запад в искусственном затягивании конфликта на Украине.