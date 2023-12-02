Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы страны, которые не позволят Украине вступить в ЕС

Economist: Орбан и Вилдерс не позволят Украине вступить в Евросоюз

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс не позволят Украине стать частью Евросоюза. Об этом пишет журнал The Economist.

В публикации отмечается, что саммит ЕС 14 и 15 декабря должен был помочь Украине деньгами и перспективой вступления в альянс, однако теперь обе перспективы выглядят шаткими.

«Увы, 2023 год вряд ли закончится хорошо. Мало того, что венгерский евро-Гринч (Обран. — «Газета.Ru») в своей самой сварливой форме, у него вскоре может появиться новый союзник после того, как Герт Вилдерс стал лидером на выборах в Нидерландах 22 ноября», — говорится в публикации.

Автор подчеркивает, что Орбан выступает против финансирования Украины, и это является проблемой, так как для принятия решения нужно единогласное одобрение всех 27 членов ЕС. В результате Киев может столкнуться с нехваткой денег уже в 2024 году.

Также Орбан и Вилдерс выступают против расширения Евросоюза.

До этого Орбан говорил, что увеличение военной помощи ЕС для Украины не поможет ей победить Россию.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий