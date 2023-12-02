Названы страны, которые не позволят Украине вступить в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс не позволят Украине стать частью Евросоюза. Об этом пишет журнал The Economist.

В публикации отмечается, что саммит ЕС 14 и 15 декабря должен был помочь Украине деньгами и перспективой вступления в альянс, однако теперь обе перспективы выглядят шаткими.

«Увы, 2023 год вряд ли закончится хорошо. Мало того, что венгерский евро-Гринч (Обран. — «Газета.Ru») в своей самой сварливой форме, у него вскоре может появиться новый союзник после того, как Герт Вилдерс стал лидером на выборах в Нидерландах 22 ноября», — говорится в публикации.

Автор подчеркивает, что Орбан выступает против финансирования Украины, и это является проблемой, так как для принятия решения нужно единогласное одобрение всех 27 членов ЕС. В результате Киев может столкнуться с нехваткой денег уже в 2024 году.

Также Орбан и Вилдерс выступают против расширения Евросоюза.

До этого Орбан говорил, что увеличение военной помощи ЕС для Украины не поможет ей победить Россию.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.