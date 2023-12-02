Захарова с иронией отреагировала на дискуссию об исключении России из ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала заявление министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссия об исключении Российской Федерации из ОБСЕ исчерпала себя.

Накануне Османи заявил, что дискуссия об исключении России из ОБСЕ «исчерпала себя». Он напомнил, что в 1992 году из ОБСЕ исключили Югославию из-за массовых нарушений прав человека. Сейчас, по словам главы МИД Северной Македонии, ситуация иная — в организацию включены страны с разными мнениями. Более того, как отметил Османи, некоторые считают ОБСЕ платформой для диалога между противоположно мыслящими странами.

«А была (дискуссия. — «Газета.Ru»)? Надо же. Все пропустили», — написала Захарова.

С 30 ноября по 1 декабря в городе Скопье прошло заседание министров иностранных дел стран — членов ОБСЕ. По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств договорились назначить Мальту следующим председателем организации, а также продлить мандат генерального секретаря структуры Хельги Шмид.

29 ноября Захарова заявила, что западные страны принесли в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) антагонизм и идеологию нетерпимости к чужому мнению.

Ранее Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ.