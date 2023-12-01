Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине назначили нового руководителя Госспецсвязи

Кабмин Украины назначил Юрия Мироненко новым главой Госспецсвязи

close
100%
РИА «Новости»

Новым главой государственной службы специальной связи и защиты информации Украины стал Юрий Мироненко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в парламенте страны Тарас Мельничук.

«Назначено: Мироненко Юрия Николаевича председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины», — написал Мельничук.

Прежний председатель Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора были уволены со своих должностей 20 ноября. Украинские власти возбудили против них уголовное дело по обвинению в присвоении бюджетных средств в размере 62 миллионов гривен (более $1,7 млн).

После увольнения руководителей пост главы ведомства временно занимал другой заместитель, Дмитрий Маковский.

17 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.

До того пресс-службу минобороны Украины возглавил писатель-фантаст.

Ранее в Верховной раде потребовали наказать руководство ВСУ за провал контрнаступления.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий