На Украине назначили нового руководителя Госспецсвязи

Новым главой государственной службы специальной связи и защиты информации Украины стал Юрий Мироненко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в парламенте страны Тарас Мельничук.

«Назначено: Мироненко Юрия Николаевича председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины», — написал Мельничук.

Прежний председатель Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора были уволены со своих должностей 20 ноября. Украинские власти возбудили против них уголовное дело по обвинению в присвоении бюджетных средств в размере 62 миллионов гривен (более $1,7 млн).

После увольнения руководителей пост главы ведомства временно занимал другой заместитель, Дмитрий Маковский.

17 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.

До того пресс-службу минобороны Украины возглавил писатель-фантаст.

Ранее в Верховной раде потребовали наказать руководство ВСУ за провал контрнаступления.