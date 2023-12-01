Назарбаев рассказал, чему научил Запад постсоветских лидеров

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Запад преподал лидерам постсоветских государств несколько уроков, передает «Sputnik.Казахстан». В своей автобиографической книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе» он отметил, что, в частности, это касается взаимоотношений с западными странами.

«Западные страны ограничивали дружбу своими интересами. Заканчивался интерес, заканчивалась и дружба. Это еще один урок, который мы усваивали в прошедшие годы», — пояснил Назарбаев.

Он добавил, что Запад как будто ждал начала конфликта на Украине в феврале 2022 года, что показали беспрецедентные санкции против России. Назарбаев подчеркнул, что Североатлантический альянс с момента распада СССР последовательно продвигался к российским границам.

«Сколько оружия и средств поставлено Западом <...> Все это не приближает мир, а разжигает конфликт [на Украине]», — заключил первый президент Казахстана.

Ранее Назарбаев назвал боевые действия на Украине следствием ошибок первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.