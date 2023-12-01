Лавров заявил о деградации созданного в ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о деградации созданного в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы наблюдаем полную деградацию всего того, что было создано в ОБСЕ и до этого в рамках совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе», — сказал он.

По его словам деградация наблюдается в военно-политическом, в экономическом, экологическом, гуманитарном, правозащитном измерениях.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что логика того, что вопросы безопасности в Европе не имеет смысла обсуждать без России, возобладала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Захарова подчеркнула, что речь идет о значимости с точки зрения энергетики, экономики, безопасности, а также гуманитарной сферы.

До этого Лавров заявил на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, что ОБСЕ подошла к сегодняшнему дню в плачевном состоянии.

Ранее в МИД рассказали о попытках Запада помешать участию России во встречах ОБСЕ.