Конфликту Израиля с ХАМАС предрекли заморозку к январю

Военный конфликт между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС ждет заморозка к январю-февралю будущего года, когда завершится обмен пленными, считает израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис. Возобновление израильской армии военной операции необходимо как видимость для израильтян, заявил он в интервью НСН.

Ракетные обстрелы между сторонами в данный момент эксперт назвал «вялотекущим обменом», напомнив, что параллельно продолжаются переговоры об освобождении заложников.

«Вчера командующий Генштаба выступил с заявлением, что военная операция будет продолжена, этого хочет общество. Поэтому это просто видимость продолжения операции, через несколько суток обстрелы закончатся, будет снова объявлена очередная гуманитарная пауза», — убежден Ципис. Пауза возобновится, по его мнению, через день-два.

Мнение о предстоящей заморозке конфликта эксперт объяснил тем, что против дальнейшего продвижения израильской армии на юг Газы выступают США. До этого конфликт будет то обостряться, то ставиться на паузу, считает он.

«ХАМАС не будет ликвидирован, конфликт перейдет в фазу вялотекущего, такая война на истощение, — предполагает израильский политолог. — США напрямую говорят Израилю не входить в южную часть из-за мирных граждан. Поэтому военная операция будет завершена на тех позициях, на которых сейчас находится армия Израиля, дальше продвижения не будет.

Напомним, сегодня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против ХАМАС, обвинив движение в нарушении условий перемирия. В то же время члены группировки возложили ответственность за возобновление военных действий на Израиль.

В Кремле ранее прокомментировали возобновление боевых действий в секторе Газа.