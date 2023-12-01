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Лавров назвал трусами Борреля и Блинкена за побег с совещания СМИД ОБСЕ

Лавров: Блинкен и Боррель уехали с заседания СМИД ОБСЕ, боясь честного разговора

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и американский госсекретарь Энтони Блинкен показали свою трусость и боязнь любого разговора с фактами на руках. Так их побег с заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) охарактеризовал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Как рассказал дипломат, на совещании отсутствовали министры Польши и стран Прибалтики, а также Боррель и Блинкен.

«Я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках», — утверждает министр.

По мнению Лаврова, тот же страх «объясняет все эти выверты с невыдачей виз» российским дипломатам на мероприятия ООН в Нью-Йорке и на сессии ЮНЕСКО в Париже.

«Это элементарная трусость», — констатировал глава внешнеполитического ведомства.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министры иностранных дел из стран Запада «говорили о ерунде» на заседании ОБСЕ в Северной Македонии.

Ранее Захарова объяснила значение присутствия Лаврова на СМИД ОБСЕ.

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