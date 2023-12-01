Песков анонсировал совещание Путина с постоянными членами Совбеза России

Совещание президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны состоится 1 декабря в Ново-Огарево, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге.

«В середине дня совещание с членами Совбеза», — уточнил представитель Кремля, добавив, что о темах заседания проинформирует позднее.

Песков рассказал о старте сбора вопросов сограждан на программу, в ходе которой 14 декабря глава государства подведет итоги года.

«Это совмещенный формат прямой линии и пресс-конференции», — разъяснил он.

По словам представителя Кремля, к ходе нее россияне смогут в разных форматах задать свои вопросы российском лидеру.

«Сейчас активно работает колл-центр. <…> Работа кипит», — резюмировал пресс-секретарь.

Накануне Песков сообщал, что встреча Путина и главы «Роснефти» Игоря Сечина 1 декабря пройдет в закрытом режиме. Он обращал внимание, что когда Кремль сообщает о внутренних встречах и совещаниях президента, о подавляющем большинстве встреч у Кремля нет возможности объявлять отдельно.

Ранее в Кремле оценили возможное присоединение Бразилии к ОПЕК+.