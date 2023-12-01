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ХАМАС заявил о своем стремлении к перемирию в секторе Газа

Член политбюро ХАМАС Хамдан: движение все еще стремится к перемирию в Газе

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Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Палестинское радикальное движение ХАМАС стремится к прекращению огня в секторе Газа даже после возобновления обстрелов со стороны Израиля. Об этом заявил член политбюро движения Усама Хамдан телеканалу Al Jazeera.

«Мы серьезно стремились к перемирию», — сказал он.

Он подчеркнул, что это стремление сохраняется, несмотря на «возобновление израильской агрессии».

1 декабря в Израиле назвали главные цели войны. По данным канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отметили, что среди основных задач: освобождение заложников, уничтожение ХАМАС и достижение гарантий, что из сектора Газа никогда больше не будет исходить угроза для жителей Израиля.

До этого Армия Израиля подтвердила возобновление боевых действий в секторе Газа.

Накануне выяснилось, что израильские спецслужбы знали о планах нападения ХАМАС за год до атаки.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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