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В Венгрии призвали ЕС использовать для помощи Украине не свой бюджет, а спецфонд

Орбан заявил, что ЕС должен использовать для помощи Украине специальный фонд

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Marton Monus/Reuters

Венгрия предлагает странам Евросоюза не тратить общий бюджет сообщества для финансовой поддержки Украины, а создать для этих целей специальный фонд. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth.

«<…> ЕС отправляет оружие и деньги на Украину вагонами, и эти деньги исчезают из европейской экономики», — сказал он.

Он отметил, что сами европейцы испытывают серьезные трудности. Орбан выступил с предложением, если Украине нужны деньги, создать межгосударственный фонд, куда каждая страна сможет делать взносы, если захочет, а не расходовать на транши Киеву «общие средства ЕС».

27 ноября Орбан обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем будущие переговоры о вступлении Украины в ЕС. Встреча состоялась в рамках подготовки к декабрьскому саммиту Европейского союза. На ней также присутствовал министр по делам ЕС Янош Бока.

Ранее в Венгрии предупредили, что ЕС может остаться один на один с конфликтом на Украине.

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