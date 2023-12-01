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Зеленский заявил о наступлении зимней фазы в конфликте с Россией

Зеленский заявил о новой стадии конфликта с Россией с приходом зимы

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Nina Liashonok/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наступлении новой стадии конфликта с Россией в связи с приходом зимы. Об этом он сообщил Associated Press.

«Война с Россией вступила в новую стадию», — заявил он.

Он заявил, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, контрнаступление не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и войск. Зеленский добавил, что не может быть удовлетворен результатами.

29 ноября украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины являются сильнейшей армией в Европе. Такое мнение он высказал перед заседанием совета НАТО-Украина. По его мнению, все евроатлантическое сообщество должно быть заинтересовано в победе Украины в конфликте с Россией.

До этого российский сенатор Алексей Пушков назвал невменяемостью заявления об успехах ВСУ на фронте, которые прозвучали на обсуждении результатов украинского контрнаступления.

Ранее в НАТО решили замаскировать свое отношение к Украине.

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